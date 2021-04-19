Александр Ардашев: Сегодня мы играли три раза в большинстве — это нюанс

«Тяжелая игра. Другого мы не ждали, хотели победить, вернуться в серию и порадовать болельщиков. Хорошо, что забили первыми — дважды. Это и определило результат.

Надо понимать, что каждая шайба пропущенная — ее нужно отыграть. Пытаемся забить, чтобы потом играть более раскованно. Сегодня мы играли три раза в большинстве — это нюанс. В Москве у нас не было такого шанса. Решают все стандартные ситуации.

У нас мысли такие даже не возникают мысли об индивидуальных достижениях игроков. Степан Никулин, к сожалению, пока забивает только один», - цитирует наставника ярославцев МХЛ.

Напомним, железнодорожники в первом домашнем матче серии одержали победу со счетом 3:1, нанеся москвичам первое поражение в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Счет в серии 1-2 в пользу «Динамо».