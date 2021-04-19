Защитник «Айлендерс» - о игре Сорокина: Илья никогда не теряет самообладание

«Все заметили, как быстро он накрывал те редкие подборы, которые допускал. Он быстро двигается и всё время ставит себя в правильную позицию, что помогает делать все эти сэйвы. К тому же он никогда не теряет самообладания», - приводит слова защитника русскоязычная версия сайта НХЛ.

Сорокин провел третий «сухой» матч в НХЛ. Голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры с «Филадельфией».

В дебютном чемпионате НХЛ Сорокин провел 17 игр. 25-летний вратарь одержал 12 побед, отражая в среднем 92,2% бросков при коэффициенте надежности 2,02.