«Флорида» дома обыграла «Коламбус», на счету Бобровского 34 сейва

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» – «Коламбус Блю Джекетс» завершился победой хозяев со счетом 4:2.

Одним из главных героев встречи стал форвард победившей команды Фрэнк Ватрано, оформивший дубль на 12-й и 59-й минутах. По шайбе забросили Сэм Беннетт (21) и Радко Гудас (35). Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 34 броска из 36. Форвард Никита Гусев отыграл 19 минут 36 секунд – его коэффициент полезности составил «-1».

Соперник отличился результативными бросками Оливера Бьеркстранда (34) и Зака Далпе (49). Защитник Владислав Гавриков провел на льду 14 минут 29 секунд, однако голевыми действиями не отметился.

«Флорида» набрала 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Коламбус» потерпел шестое поражение кряду в чемпионате и располагается на восьмой строчке с 39 очками.

21 апреля команды проведут между собой еще один матч.