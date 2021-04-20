25 сейвов Василевского помогли «Тампе-Бэй» в овертайме одержать победу над «Каролиной»

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» обыграли «Каролину Харрикейнз» (3:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе «молний» голы забили Алекс Киллорн (15-я минута), Брейден Пойнт (23), а также Янни Гурд (63), отличившийся точным броском в овертайме. Российский вратарь Андрей Василевский оформил 25 сейвов из 27 возможных. Защитник Михаил Сергачев отыграл 20 минут 57 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

Соперник ответил шайбами Андрея Свечникова (31) и Брэди Шея (42). Россиянин набрал свое 32-е (13+19) результативное очко в 44 проведенных встречах нынешнего сезона.

Несмотря на поражение, «Каролина» продолжает возглавлять турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 63 очка. «Тампа» идет третьей с 62 очками.

21 апреля клубы сыграют между собой еще один раз.