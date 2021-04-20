«Даллас» обыграл «Детройт» в серии буллитов, Гурьянов стал автором решающего броска

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» – «Детройт Ред Уингз» завершился победой домашней команды со счетом 3:2.

В основное время команды забили друг другу по два гола. В составе «Старз» голы забили Роопе Хинц (16-я минута) и Джейсон Робертсон (32). Соперник ответил результативными бросками Люка Гленденинга, оформившего дубль на 28-й и 37-й минутах.

Победу в серии буллитов принес точный бросок российского форварда Дениса Гурьянова. Голкипер «звезд» Антон Худобин отразил 20 бросков из 22.

Нападающий «Ред Уингз» Евгений Свечников отличился одним ассистом, отыграв 13 минут 57 секунд. При этом россиянин не реализовал свою попытку в буллитной серии. Форвард Владислав Наместников провел на льду 17 минут 50 секунд, но смог отметиться голевыми действиями.

«Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 48 очков. «Детройт» с 39 очками идет на седьмой строчке.