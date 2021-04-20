«Миннесота» в гостях переиграла «Аризону», Капризов отличился заброшенной шайбой

«Миннесота Уайлд» в гостях уверенно обыграла «Аризону Койотис» (5:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победившей команды шайбы забросили Кирилл Капризов (10-я минута), Джордан Гринвей (24), Маркус Юханссон (30), Кевин Фиала (47), Юнас Бродин (58). Отметим, что россиянин забил свой 18-й гол в нынешнем сезоне. В общей сложности форвард набрал 37 (18+19) очков в 44 играх, что является лучшим показателем в истории «Миннесоты» среди новичков команды.

В составе «койотов» результативные броски на счету Кристиана Фишера (15) и Алекса Голигоски (42). Российский защитник Илья Любушкин очков не набрал, проведя на льду 17 минут 58 секунд.

«Миннесота» одержала четвертую победу кряду и занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 59 очков. «Аризона» идет на четвертой строчке с 45 очками.

22 апреля клубы вновь сыграют друг с другом.