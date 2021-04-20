Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по набранным очкам среди новичков клуба

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал автором уникального достижения.

В игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис» (5:2) 23-летний игрок забросил одну шайбу. Тем самым, он набрал свое 37-е (18+19) результативное очко в нынешнем сезоне и установил новый рекорд по набранным очками среди дебютантов клуба.

Отметим, что никто в истории «Уайлд» не набирал столько очков в своем дебютном сезоне. Ранее это достижение принадлежало нападающему Мариану Габорику, набравшему 36 (18+18) очко в 71 встрече.

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 59 очков. 22 апреля «Уайлд» вновь сыграют против «Аризоны».