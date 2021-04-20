Бриндамор – о Свечникове: надеюсь, что он продолжит показывать отличную игру

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил действия российского нападающего команды Андрея Свечникова.

— Он здорово играет на протяжении всего года. Я знаю, что многие его судят, да и он сам тоже, что не всегда получается забросить шайбу, но, поймите, вы не можете это контролировать. Я надеюсь, что он расслабится и продолжит показывать отличную игру, — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В текущем Сезоне НХЛ Свечников провел 44 матча, в которых набрал 32 очка (13+19).