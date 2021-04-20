Главный тренер «Сан-Хосе» Бугнер: Рекорд Марло будет вечным

Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер прокомментировал историческое достижение 41-летнего хоккеиста «акул» Патрика Марло.

— Его рекорд будет вечным. Да, сейчас принято говорить, что раньше скорости были другие, но не забывайте о самой подготовке, как сейчас работают профессионалы. Среди них и Марло. Деньги? Ну когда Патрик начинал точно не такие суммы были. Да, сейчас можно получать больше десяти, но это не главное, почему хоккеисты играют после сорока, — передает слова наставника «Шаркс» официальный сайт НХЛ.

За карьеру Марло набрал 1196 очков (566+630).