Бобровский – о победе над «Коламбусом»: Всегда здорово побеждать в игре против своей бывшей команды

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды над «Коламбусом Блю Джекетс» (4:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В сегодняшней игре российский вратарь отразил 34 броска из 36 возможных.

– Мы провели отличную игру – парни были сильны как в обороне, так и в атаке. Тем самым, мы продолжим свою борьбу за победу в Центральном дивизионе. Всегда здорово побеждать в игре против своей бывшей команды – это доставляет немного больше удовольствия. Однако я скажу, что важна каждая игра в НХЛ, – цитирует Бобровского клубная пресс-служба «пантер».

Напомним, что 32-летний россиянин выступал за «Коламбус» в период с 2012 по 2019 год. В нынешнем сезоне вратарь отыграл 26 матчей, в которых его команда одержала 17 побед. Его средний процент отраженных бросков составляет 90,9.

«Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрал в 63 очка в 46 играх.