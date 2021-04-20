Зарипов – о вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: Я до сих пор не отошел от неудачи

Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов поделился эмоциями от завершения борьбы в Кубке Гагарина.

— Для меня это одно из самых болезненных поражений за все время, что я играю в хоккей. Уступить в овертайме седьмого матча на глазах своих болельщиков — большой удар. Скажу честно, я до сих пор не отошел от неудачи и в душе сильно переживаю, — передает слова Зарипова «СЭ».

Добавим, что в финале Кубка Гагарина встречаются московский ЦСКА и команда из Омска. «Авангард» победил на выезде в первом матче серии со счетом 4:1.

Сегодня в Москве состоится второй матч финальной серии.