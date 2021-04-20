Данис Зарипов: Мыслей об окончании карьеры у меня нет

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов заявил о своем намерении продолжить профессиональную карьеру.
— Мыслей об окончании карьеры у меня нет. Сил и мотивации хватит, чтобы провести как минимум один сезон. Очень хочется выиграть Кубок Гагарина еще раз. Отдохну как следует, надо набраться новых эмоций и начну готовиться к новому сезону, — передает слова воспитанника челябинского хоккея «СЭ».
В составе казанского клуба Зарипов трижды становился обладателем Кубка Гагарина.
источник: «Спорт-Экспресс»