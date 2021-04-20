Вадим Шипачев: У меня не было конфликта со Знарком

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев опроверг слухи о конфликте с бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком.

«У нас не было конфликта. Мы разговаривали с ним. Мы и сейчас общаемся. Иногда набираю ему», - приводит слова Шипачева «Спорт-Экспресс».

Помимо сборной России Шипачев и Знарок работали вместе в СКА в 2016-2018 годах с небольшим перерывом, когда хоккеист выступал в НХЛ в 2017 году.

Также напомним, что Знарок был одним из кандидатов на должность главного тренера московского «Динамо», но клуб сделал выбор в пользу Алексея Кудашова.