В сборную России дополнительно вызваны семь игроков, включая нападающего клуба МХЛ

На сбор сборной России по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира в Латвии дополнительно вызваны семь игроков. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Вызов в национальную команду получили: нападающие Илья Сафонов («Ак Барс»), Артем Ильенко («Локомотив»), Владислав Цицюра, Павел Кукштель (оба – СКА), Кирилл Кондырев («Русские витязи»), Владислав Ефремов («Динамо» М) и защитник Кирилл Кирсанов (СКА).

Во время первого подготовительного цикла, который закончится 25 апреля, всех вызванных игроков, а всего их стало 42, поделят на две группы, национальную и олимпийскую сборные. Обе команды проведут свои матчи Еврочелленджа против сборной Белоруссии 23 и 24 апреля соответственно.

На дальнейших этапах подготовки сборная России проведет два матча с командой Швейцарии, а также примет участие в четвертом этапе Евротура – Чешских играх.

Сам чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.