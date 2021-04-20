Игроки НХЛ смогут принять участие в чемпионате мира в Латвии

Вице-президент Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что хоккеисты, выступающие в НХЛ, смогут принять участие в предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Латвии.

«Игроки НХЛ могут спокойно принять участие в чемпионат мира так же, как и во все предыдущие годы», – цитирует Дэйли «Спорт-Экспресс».

Напомним, что розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ был продлен до 20 мая из-за многочисленных переносов, вызванных вспышками заражения коронавирусом в различных командах.