25 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» разгромить «Рейнджерс»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Ванкувер Кэнак 6 Торонто Мэйпл 3
НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 37' Сакраменто Кин 103 Миннесота Тимб 99 П1 1.59 П2 2.25
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 34' Портленд Трэйл 75 Лос-Анджелес К 77 П1 2.95 П2 1.40
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Лос-Анджелес К 3 Анахайм Дакс 0 П1 1.04 Х 11.0 П2 42.0
БЕТСИТИ Кубок России 16:00 Ахмат 0 Крылья Советов 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.70
Португалия - Примейра 17:30 Санта-Клара 0 Морейренсе 0 П1 1.88 Х 3.40 П2 4.70
Португалия - Примейра 19:00 Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.70
БЕТСИТИ Кубок России 19:00 Локомотив М 0 ЦСКА 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хайденхайм 0 Бохум 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Санкт-Паули 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.90
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Оснабрюк 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 5.60
Италия - Серия А 19:30 Милан 0 Сассуоло 0 П1 1.69 Х 4.00 П2 5.10
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
Англия - Чемпионшип 20:00 Ротерхэм Юнайт 0 Мидлсбро 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Валенсия 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Чемпионшип 20:00 Миллуолл 0 Борнмут 0 П1 4.20 Х 3.50 П2 1.95
Испания - Примера 20:00 Леванте 0 Севилья 0 П1 5.10 Х 4.10 П2 1.67
Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Португалия - Примейра 21:00 Брага 0 Боавишта 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 8.00
Испания - Примера 21:00 Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 2.34 Х 3.40 П2 3.20
Италия - Серия А 21:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Англия - Чемпионшип 21:00 Сток Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.40
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия Д 0 Унион 0 П1 1.56 Х 4.40 П2 6.00
Германия - Бундеслига 21:30 Вердер 0 Майнц 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Германия - Бундеслига 21:30 Штутгарт 0 Вольфсбург 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 2.00
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Боруссия М 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
Англия - Чемпионшип 21:45 Хаддерсфилд Та 0 Барнсли 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Сампдория 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.05
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Торино 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 2.90
21 апреля 06:29
автор: Степан Шереметьев

25 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» разгромить «Рейнджерс»

Российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин пропустил шесть шайб, форвард Артемий Панарин закончил матч с показателем «-2».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» крупно обыграл «Рейнджерс» со счетом 6:1.

В составе победителей отличились Брок Нельсон, Энтони Бовиллье, Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле и дважды Джош Бейли. Вратарь Семен Варламов отразил 25 бросков из 26.

Гости ответили одной шайбой в исполнении Кевина Руни. Российский нападающий Виталий Кравцов отличился результативной передачей, набрав 3-е (1+2) очко в сезоне. Форвард Артемий Панарин отыграл 18 минут и 57 секунд, закончив игру с коэффициентом полезности «-2». Павел Бучневич провел на льду 16 минут 42 секунды, его коэффициент полезности составил «-3». Голкипер Игорь Шестеркин после 28 бросков по своим воротам пропустил шесть шайб.

В следующем матче «Рейнджерс» дома примет «Филадельфию», а «Айлендерс» сыграет на домашней арене с «Вашингтоном». Обе встречи состоятся 23 апреля.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Apple представила новые моноблоки iMacЖозе Моуринью уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма""Спартак" потерпел разгромное поражение в день своего 99-летия«Трусы где потеряла?» Cевастьянова удивила сеть откровенным фотоАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиЯгудин не сдержал эмоций после выступления Туктамышевой
Побаловались и хватит. Суперлига рассыпалась спустя два дня после создания
Новый турнир, учрежденный 18 апреля 12 европейскими топ-клубами, не только не стартует в августе. 20 апреля участники начали стремительно покидать ряды Суперлиги, сделав неминуемым ее закрытие.
НХЛ едет в Ригу. Россия получит из-за океана игроков, но не факт, что это будут звезды
Вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Билл Дэйли сообщил хорошую для хоккея новость - игроки лиги могут принять участие в чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.
Три причины для побега от УЕФА. Что на самом деле движет создателями Суперлиги
Самой обсуждаемой темой ближайших недель будет создание нового клубного турнира, который рушит всю прежнюю систему в европейском футболе.
«Клубы потеряли 5 миллиардов. Суперлига позволит вернуть эти деньги». Перес все объяснил
Президент «Реала» Флорентино Перес в ответ на многочисленную критику всей Европы привел аргументы в пользу создания нового футбольного супертурнира, который был официально учрежден 18 апреля.
Только двое из клубов Суперлиги – остальные недостойны. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
УЕФА ответил Суперлиге новой формулой Лиги чемпионов, РПЛ выступает за эволюцию
Как сообщают инсайдеры, исполком главной футбольной организации Европы единогласно проголосовал за изменения в структуре Лиги чемпионов. Это произошло на следующий день после учреждения топ-клубами закрытой Суперлиги.
0,27 позволили Нагучеву впервые победить Орзул. Итоги 6-го раунда «Битвы полов»
Счет в бет-батле телеведущей Марии Орзул и Романа Нагучева стал 5:1. Комментатор взял шестой раунд "Битвы полов" по дополнительному показателю.
Вячеслав Колосков: Суперлига больно ударит и по российскому футболу, туда уйдут все спонсоры ЛЧ
Бывший президент РФС, почетный член ФИФА и УЕФА Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением об официальном учреждении топ-клубами европейской Суперлиги.
«Позор богачам, которые объявили войну футболу». Как мир реагирует на создание Суперлиги
Учреждение европейской Суперлиги двенадцатью футбольными топ-клубами вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
В Европе создали футбольную Суперлигу. Хорошая новость для Парижа. И для России?
В ночь с 18 на 19 апреля в европейском футболе грянула революция: богатейшие клубы объявили о запуске закрытого турнира, который будет проводиться автономно от УЕФА.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Алексей Червоткин о планах на олимпиаду, тренировках, соперниках, конкурентах и скандалах.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика