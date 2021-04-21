25 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» разгромить «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» крупно обыграл «Рейнджерс» со счетом 6:1.

В составе победителей отличились Брок Нельсон, Энтони Бовиллье, Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле и дважды Джош Бейли. Вратарь Семен Варламов отразил 25 бросков из 26.

Гости ответили одной шайбой в исполнении Кевина Руни. Российский нападающий Виталий Кравцов отличился результативной передачей, набрав 3-е (1+2) очко в сезоне. Форвард Артемий Панарин отыграл 18 минут и 57 секунд, закончив игру с коэффициентом полезности «-2». Павел Бучневич провел на льду 16 минут 42 секунды, его коэффициент полезности составил «-3». Голкипер Игорь Шестеркин после 28 бросков по своим воротам пропустил шесть шайб.

В следующем матче «Рейнджерс» дома примет «Филадельфию», а «Айлендерс» сыграет на домашней арене с «Вашингтоном». Обе встречи состоятся 23 апреля.