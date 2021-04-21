«Флорида» крупно победила «Коламбус», Гусев отметился голевой передачей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» разгромила «Коламбус» со счетом 5:1.
В составе победителей отличились Александр Барков, Райан Ломберг, Джонатан Юбердо и дважды Сэм Беннетт. Российский форвард Никита Гусев отметился ассистом, набрав 7-е (2+5) очко в сезоне.
Гости ответили лишь одной шайбой в исполнении Джека Рословича. Защитник Владислав Гавриков провел на площадке 19 минут 9 секунд, закончив матч с коэффициентом полезности «-1».
Отметим, что «Блю Джекетс» потерпели третье поражение подряд.
В следующем матче «Флорида» дома примет «Каролину», а «Коламбус» сыграет на выезде с «Тампой-Бэй». Обе встречи состоятся 23 апреля.