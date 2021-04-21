32 сэйва Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Каролину»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» дома проиграла «Каролине» со счетом 1:4.

В составе победителей отличились Нино Нидеррайтер, Джордан Стаал, Стивен Лоренц и Джордан Мартинук. Российский форвард Андрей Свечников отыграл 17 минут и 15 секунд, заработав четыре минуты штрафного времени, его коэффициент полезности составил «-1».

«Лайтнинг» ответили лишь одной шайбой в исполнении Брэйдена Пойнта. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска из 35. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 18 минут 45 секунд, получил две минуты удаления и закончил игру с коэффициентом полезности «-2».

В следующем матче «Тампа» дома примет «Коламбус», а «Каролина» сыграет на выезде с «Флоридой». Обе встречи состоятся 23 апреля.