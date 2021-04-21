32 сэйва Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Каролину»

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Ванкувер Кэнак 6 Торонто Мэйпл 3
НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 37' Сакраменто Кин 103 Миннесота Тимб 99 П1 1.59 П2 2.25
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 34' Портленд Трэйл 75 Лос-Анджелес К 77 П1 2.95 П2 1.40
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Лос-Анджелес К 3 Анахайм Дакс 0 П1 1.04 Х 11.0 П2 42.0
БЕТСИТИ Кубок России 16:00 Ахмат 0 Крылья Советов 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.70
Португалия - Примейра 17:30 Санта-Клара 0 Морейренсе 0 П1 1.88 Х 3.40 П2 4.70
Португалия - Примейра 19:00 Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.70
БЕТСИТИ Кубок России 19:00 Локомотив М 0 ЦСКА 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хайденхайм 0 Бохум 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Санкт-Паули 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.90
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Оснабрюк 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 5.60
Италия - Серия А 19:30 Милан 0 Сассуоло 0 П1 1.69 Х 4.00 П2 5.10
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
Англия - Чемпионшип 20:00 Ротерхэм Юнайт 0 Мидлсбро 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Валенсия 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Чемпионшип 20:00 Миллуолл 0 Борнмут 0 П1 4.20 Х 3.50 П2 1.95
Испания - Примера 20:00 Леванте 0 Севилья 0 П1 5.10 Х 4.10 П2 1.67
Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Португалия - Примейра 21:00 Брага 0 Боавишта 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 8.00
Испания - Примера 21:00 Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 2.34 Х 3.40 П2 3.20
Италия - Серия А 21:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Англия - Чемпионшип 21:00 Сток Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.40
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия Д 0 Унион 0 П1 1.56 Х 4.40 П2 6.00
Германия - Бундеслига 21:30 Вердер 0 Майнц 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Германия - Бундеслига 21:30 Штутгарт 0 Вольфсбург 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 2.00
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Боруссия М 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
Англия - Чемпионшип 21:45 Хаддерсфилд Та 0 Барнсли 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Сампдория 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.05
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Торино 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 2.90
21 апреля 06:48
автор: Степан Шереметьев

32 сэйва Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Каролину»

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев закончил матч с показателем полезности «-2».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» дома проиграла «Каролине» со счетом 1:4.

В составе победителей отличились Нино Нидеррайтер, Джордан Стаал, Стивен Лоренц и Джордан Мартинук. Российский форвард Андрей Свечников отыграл 17 минут и 15 секунд, заработав четыре минуты штрафного времени, его коэффициент полезности составил «-1».

«Лайтнинг» ответили лишь одной шайбой в исполнении Брэйдена Пойнта. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска из 35. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 18 минут 45 секунд, получил две минуты удаления и закончил игру с коэффициентом полезности «-2».

В следующем матче «Тампа» дома примет «Коламбус», а «Каролина» сыграет на выезде с «Флоридой». Обе встречи состоятся 23 апреля.

источник: «Советский спорт»
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