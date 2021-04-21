«Даллас» оказался сильнее «Детройта», Гурьянов отличился результативной передачей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» обыграл «Детройт» со счетом 5:2.

В составе хозяев отличилисьТаннер Керо, Джейсон Робертсон, Джо Павелски, Джейми Олексяк и Блэйк Комо. Нападающий Денис Гурьянов провел на площадке 17 минут и 38 секунд, отметившись ассистом, его коэффициент полезности составил «+2». Теперь на счету россиянина 25 (9+16) очков в сезоне. Голкипер Антон Худобин провел матч в запасе по решению тренерского штаба.

Гости ответили двумя шайбами в исполнении Валттери Фильппула и Дилана Ларкина. Форвард Владислав Наместников отыграл 13 минут и 13 секунд, заработав четыре минуты штрафного времени, коэффициент полезности «-2».

Отметим, что «Старз» одержали четвертую победу подряд, «Ред Уингз» потерпели третье поражение к ряду.

Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Детройте.