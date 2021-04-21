«Анахайм» потерпел поражение от «Лос-Анджелеса», Волков закончил матч с показателем полезности «-2»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» дома обыграл «Анахайм» со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Карл Грундстрем, Анже Копитар, Андреас Атанасиу и Блейк Лизотт.
Гости ответили одной шайбой в исполнении Кэма Фаулера. Российский форвард Александр Волков провел на площадке 12 минут и 39 секунд, закончив матч с коэффициентом полезности «-2».
Отметим, что «Дакс» потерпели третье поражение подряд.
В следующем матче «Анахайм» дома примет «Вегас», а «Лос-Анджелес» на своей арене сыграет с «Миннесотой». Обе встречи состоятся 24 апреля.