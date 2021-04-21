Фолиньо - о Капризове: Для него все складывается отлично, он хорошо вписался в коллектив

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо поделился мнением о своем партнере по команде Кирилле Капризове.

«Я часто оглядываюсь назад, вспоминая, как для него здесь все начиналось, как он только приехал в Миннесоту, насколько здорово вписался в наш коллектив. И для него, и для команды все пока складывается просто отлично. Видно, что он и сам продолжает расти в своем понимании здешнего хоккея», - приводит слова Фолиньо официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 13 июля 2020 года Капризов подписал двухлетний контракт новичка с «Уайлд». Дебют хоккеиста в НХЛ состоялся 14 января 2021 года в матче против «Лос-Анджелес Кингз», в котором он набрал три очка, отдав две результативные передачи и забросив победную шайбу в овертайме.

Ранее россиянин выступал за московский ЦСКА.