Да Коста договорился о контракте с «Автомобилистом»

Стефан Да Коста продолжит карьеру в «Автомобилисте».

Телеграм-канал «Хоккей без зрителей» сообщает, что 31-летний нападающий окончательно согласовал условия контракта с клубом из Екатеринбурга.

Ранее Да Коста уже выступал за «Автомобилист» в сезоне-2018/19 после чего перешел в ярославский «Локомотив».

В минувшем регулярном чемпионате француз набрал 57 очков (27+30) в 52 матчах за «Ак Барс», а также отметился одним голом и тремя результативными передачами в 10 играх Кубка Гагарина.