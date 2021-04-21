В «Ак Барсе» подтвердили факт переговоров с Зариповым о новом контракте

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов подтвердил факт переговоров с Данисом Зариповым о новом контракте.

«До 30 апреля не секрет, что ведем переговоры, – отметил Якубов в интервью для «Спорт-Экспресса». – Будут новые игроки, мы не можем говорить, с кем расстаемся.

Зарипов? Идут переговоры. Все в процессе. Многое и от него будет зависеть.

Будет ли готов клуб предложить ему позицию не в качестве игрока? Может быть, Данис будет готов министром стать?»

Нынешний контракт 40-летнего форварда с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля.