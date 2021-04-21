Панарин не приедет в сборную России на чемпионат мира-2021

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не пополнит состав сборной России на чемпионате мира по хоккею в Риге, даже если его команда вылетит из Кубка Стэнли на ранней стадии или не попадет в его розыгрыш.

«Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова» - приводит «РИА Новости» слова своего источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, что тренер Назаров обвинил Панарина в избиении 18-летней гражданки Латвии в 2011 году, когда оба в тот момент работали в подольском «Витязе». НХЛ поддержала хоккеиста и заявила, что обвинениям Назарова нет доказательств, однако Панарин пропустил девять игр своей команды.