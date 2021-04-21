Ротенберг - о Воронкове: Рассчитываем, что он сможет помочь сборной на чемпионате мира

«В ближайших контрольных матчах он не сможет принять участие. Мы рассчитываем, что он вернется в общую группу к 9 мая. Травма неприятная, но излечимая. Дима сделал мужественный поступок — заблокировал бросок, приняв его на себя. Мы рассчитываем, что он сможет помочь сборной, такие самоотверженные игроки очень нужны», — приводят «РИА Новости» слова Ротенберга.

Воронков получил травму челюсти в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина против «Авангарда». На седьмую игру 20-летний нападающий вышел в защитной маске.

Ранее генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что Воронков не выступит на чемпионате мира в Латвии. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.