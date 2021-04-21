Илья Каблуков: При Никитине ЦСКА ничего нового не показывает много лет

«Счет равный. Хотелось бы лучше, хотелось бы вести в серии, но ничего не поделаешь. Во второй игре нам помешали удаления. Темп сбивается, кто-то выпадает из ритма, а в таких матчах тяжело обратно входить в игру. Исключим удаления, и все будет нормально. ЦСКА играет в свой хоккей, ничего нового уже много лет они не показывают. При Игоре Никитине играют по одной системе. Но против этого есть свои приемы», – приводят «РИА Новости» слова Каблукова.

Третий матч финала пройдет 22 апреля в подмосковной Балашихе. Счет в серии – 1-1.

Каблуков провел в плей-офф 12 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко.