Трямкин может стать игроком «Ванкувера»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин может подписать контракт с «Ванкувером».

По информации обозревателя Sportsnet Эллиотта Фридмана, клуб ведет переговоры с 26-летним игроком обороны. Сообщается, что два защитника «Кэнакс» Трэвис Хэмоник и Александер Эдлер должны в ближайшее время покинуть команду.

Трямкин уже играл в составе «Ванкувера» на протяжении двух сезонов. Россиянин провел 79 матчей в НХЛ, набрав 11 (3+8) очков при показателе полезности »-6».

В текущем сезоне Трямкин принял участие в 65 матчах. У него в активе 15 (3+12) результативных баллов.