Малкин возобновил тренировки с «Питтсбургом»

Об этом главный тренер «пингвинов» Майк Салливан рассказал клубной пресс-службе.
«Малкин и Капанен снова тренируются вместе с командой, это очень обнадеживает. У нас есть примерное представление, когда они смогут вернуться к игре. Мы каждый день получаем от них обратную связь и постараемся принять правильное решение», - сказал Салливан.
Напомним, Малкин получил травму нижней части тела в матче против «Бостона».
В текущем сезоне форвард провел 29 матчей, в которых набрал 24 (8+16) очка.
источник: ХК «Питтсбург Пингвинз»