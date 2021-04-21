Малкин возобновил тренировки с «Питтсбургом»

Об этом главный тренер «пингвинов» Майк Салливан рассказал клубной пресс-службе.

«Малкин и Капанен снова тренируются вместе с командой, это очень обнадеживает. У нас есть примерное представление, когда они смогут вернуться к игре. Мы каждый день получаем от них обратную связь и постараемся принять правильное решение», - сказал Салливан.

Напомним, Малкин получил травму нижней части тела в матче против «Бостона».

В текущем сезоне форвард провел 29 матчей, в которых набрал 24 (8+16) очка.