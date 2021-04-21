Леонид Вайсфельд: Как так получилось, что в финале Востока у «Ак Барса» выпали Доус и Да Коста?

«Если в Казани Квартальнову предлагают новое соглашение, значит, считают, что он может выиграть Кубок Гагарина. Хотя он мог это сделать уже не раз, у него для этого все есть.

Со стороны кажется, что есть прогресс: выиграна конференция, упорный финал.

Мне вот что удивительно: как так получилось, что по ходу финальной серии с «Авангардом» из игры выпали ведущие форварды команды - Найджел Доус и Стефан Да Коста? И что случилось с Азеведо, что он ушел в середине сезона?

Ответственность за это лежит в том числе и на тренерском штабе», - приводит слова Вайсфельда телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в финале Восточной конференции казанцы уступили омскому «Авангарду» в серии со счетом 3-4.