«Чикаго» в овертайме обыграл «Нэшвилл», Задоров отметился результативной передачей

В регулярном чемпионате НХЛ «Чикаго» дома переиграл «Нэшвилл» (5:4 ОТ).

Победную шайбу в овертайме забросил Брэндон Хагель. Также в составе «Блэкхокс» отличились Пиус Зутер, Уайатт Калинюк, Винни Хиностроза и Доминик Кубалик. Защитник Никита Задоров оформил ассист, теперь на счету россиянина 8 (1+7) очков в сезоне.

«Предаторз» ответили голами в исполнении Ээли Толванена, Колтона Сиссонса, Микаэля Гранлунда и Люка Канина. Форвард Яков Тренин провел на площадке 9 минут и 56 секунд, но результативными действиями не отметился.

Следующий матч между командами пройдет 24 апреля в Чикаго.