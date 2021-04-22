Капризов установил рекорд новичков «Миннесоты» по шайбам в дебютном сезоне НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на выезде переиграла «Аризону» со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Кевин Фиала, Маркус Фолиньо, Нико Штурм и Кирилл Капризов. В активе россиянина теперь стало 38 (19+19) очков в сезоне, Капризов стал рекордсменом «Уайлд» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Ранее достижение принадлежало словацкому нападающему Мариану Габорику, отличившемуся 18-ю голами в 71-м матче своего первого года в клубе.

Хозяева ответили лишь одной шайбой в исполнении Кристиана Дворака.

Отметим, что «Миннесота» одержала пятую победу подряд.

В следующем матче «Уайлд» сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом» (24 апреля), а «Аризона» сразится с тем же соперником, но 25 апреля.