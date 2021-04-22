«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», одержав восьмую победу подряд

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» дома оказался сильнее «Сан-Хосе» (5:2).

В составе победителей отличились Марк Стоун, Алекс Тух, Маттиас Янмарк и дважды Джонатан Маршессо.

Гости ответили шайбами в исполнении Тимо Майера и Томаша Гертла. Российский форвард «Шаркс» Николай Кныжов провел на площадке 18 минут и четыре секунды, закончив матч с показателем полезности «-2».

Отметим, что «Вегас» одержал восьмую победу к ряду и оформили досрочный выход в плей-офф.

Таким образом, «Голден Найтс» стали четвертой командой в НХЛ, пробивавшейся в розыгрыш Кубка Стэнли в каждом из четырех дебютных сезонов в лиге.