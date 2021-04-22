Голевая передача Романова помогла «Монреалю» победить «Эдмонтон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на выезде переиграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.
В составе победителей отличились Арттури Лехконен, Тайлер Тоффоли и дважды Джош Андерсон. Защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился ассистом, теперь на счету россиянина 6 (1+5) очков в сезоне.
«Ойлерз» ответили шайбами в исполнении Коннора Макдэвида, Райана Нюджент-Хопкинса и Ессе Пульюярви.
В следующем матче «Монреаль» сыграет в гостях с «Калгари» (23 апреля), а «Эдмонтон» отправится на выезд к «Виннипегу» (27 апреля).
источник: «Советский спорт»