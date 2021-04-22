Нико Штурм: Капризов вывел «Миннесоту» на новый уровень

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Нико Штурм поделился мнением о партнере по команде Кирилле Капризове.

«Вокруг него было много хайпа перед тем, как он приехал, и пока не увидишь игрока, никогда не знаешь наверняка, как он адаптируется не только к хоккею, но и ко всему вне льда. Бесспорно, своей игрой он вывел эту команду на новый уровень», - сказал Штурм на пресс-конференции.

Напомним, что в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:1) Капризов отличился забитым голом. Таким образом, на счету россиянина стало 19 шайб в 45 матчах регулярного чемпионата.. Форвард стал рекордсменом «Уайлд» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Ранее достижение принадлежало словацкому нападающему Мариану Габорику, отличившемуся 18-ю голами в 71-м матче своего первого года в клубе.