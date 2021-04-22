Главный тренер «Миннесоты»: Капризов восхитительно начал карьеру в НХЛ

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон выразил мнение об игре нападающего Кирилла Капризова.

«Не так много матчей, в которых Кирилл незаметен и уходит в тень. Он постоянно вовлечен в игру, всегда на виду, вы его всегда видите на площадке и в атаке, и в обороне. Я считаю, это восхитительное начало карьеры в НХЛ», - приводит слова Эвасона официальный сайт лиги.

Напомним, что в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:1) Капризов отличился забитым голом. Таким образом, на счету россиянина стало 19 шайб в 45 матчах регулярного чемпионата.

Форвард стал рекордсменом «Уайлд» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Ранее достижение принадлежало словацкому нападающему Мариану Габорику, отличившемуся 18-ю голами в 71-м матче своего первого года в клубе.