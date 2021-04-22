Александр Пашков: Яшкин в НХЛ ничего не приобретет

Олимпийский чемпион Александр Пашков выразил мнение о желании нападающего «Динамо» Дмитрия Яшкина продолжить карьеру в НХЛ.

«Я думаю, что ничего особенного Яшкин не приобретет в НХЛ. Не уверен, что он сможет продолжить там карьеру с таким же успехом, как тут за последние два сезона.

У него в КХЛ широкая дорога и он уже многого добился. При том, тут он может продолжить карьеру вполне успешно, у него есть все условия для этого: хорошая команда, приличный контракт и определенные перспективы», - приводит слова Пашкова «Чемпионат».

Яшкин выступает за московский клуб с 2019 года.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Динамо» 59 матчей в КХЛ, отличившись 38-ю шайбами и 22-мя голевыми передачами.