Бадюков - о желании Яшкина продолжить карьеру в НХЛ: Это его мечта, оставаться в КХЛ нелогично

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков выразил мнение о желании нападающего «Динамо» Дмитрия Яшкина продолжить карьеру в НХЛ.

«НХЛ - это мечта для Яшкина. Он заслужил того, чтобы его заметили. Если бы он остался в КХЛ, это было бы нелогично с его стороны. Дмитрий ждал хороший контракт, играл с прицелом на это и дождался.

В КХЛ Яшкин себя полностью показал, а дальше step by step. Но, повторюсь, это действительно большая потеря для «Динамо»», - приводит слова Бадюкова «Чемпионат».

Яшкин выступает за московский клуб с 2019 года.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Динамо» 59 матчей в КХЛ, отличившись 38-ю шайбами и 22-мя голевыми передачами.