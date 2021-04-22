Сергей Ласьков: Мозякин хочет продолжить свою карьеру в «Металлурге»

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал, что форвард магнитогорцев Сергей Мозякин проявляет заинтересованность в продолжении карьеры в клубе.

«Да, Сергей сказал, что он хотел бы продолжить свою деятельность с хоккейным клубом «Металлург», в том числе и игровую, но пока это еще ничем не закончилось. Пока все в размышлениях. Понятно, что игрока такого уровня нельзя так просто отпускать, но мы еще ничего не предлагали», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, что российский нападающий выступает за «Металлург» с 2011 года. За это время он завоевал вместе с командой два Кубка Гагарина (2014, 2016). Также он является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928 шайб).

В составе сборной России становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды - чемпионатов мира (2008, 2009).

В нынешнем сезоне форвард провел за магнитогорский клуб 49 матчей, набрав 31 (14+ 17) очко.