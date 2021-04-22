«Северсталь» продлила контракты с двумя форвардами

Пресс-служба «Северстали» объявила о продлении контрактов с нападающими Андреем Алексеевым и Максимом Казаковым.

По информации источника, соглашение с 21-летним Казаковым рассчитано на два ближайших сезона, а срок контракта с 32-летним Алексеевым действует до сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Казаков отыграл 28 матчей, забросил одну шайбу и отдал один ассист. На счету Алексеева 6 (3+3) набранных очков в 52 встречах.

По итогам регулярного сезона Северсталь заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков. В первом раунде плей-офф череповецкий клуб потерпел поражение в серии с московским «Динамо» (1-4).