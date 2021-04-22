Владимир Плющев: Панарин не тот человек, который будет защищать цвета российского флага

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев не считает отсутствие нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина на чемпионате мира 2021 года потерей для национальной команды.

«Все то, что он озвучивал в интернете и прессе – это, наверное, не очень тянет на человека, который будет с полным достоинством защищать цвета российского флага. Никто не отрицает, что Панарин – талантливый и интересный игрок. Но вопрос стоит о сборной России, где должны выступать люди, которые могут положить на алтарь Отечества даже кусочек своего здоровья», - приводит слова Плющева Sportsdaily.

Добавим, что в присутствии Панарина сборная России не уезжала с наград чемпионата мира и завоевала две бронзовые и одну серебряную медали.