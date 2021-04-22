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Италия - Серия А 19:30 Рома 0 Аталанта 0 П1 4.50 Х 4.20 П2 1.73
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Германия - Бундеслига 20:00 Альба 0 Лёвен Брауншве 0
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22 апреля 16:52
автор: Максим Скороходов

Владимир Плющев: Панарин не тот человек, который будет защищать цвета российского флага

Бывшему главному тренеру сборной России не нравятся высказывания хоккеиста в прессе.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев не считает отсутствие нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина на чемпионате мира 2021 года потерей для национальной команды.

«Все то, что он озвучивал в интернете и прессе – это, наверное, не очень тянет на человека, который будет с полным достоинством защищать цвета российского флага. Никто не отрицает, что Панарин – талантливый и интересный игрок. Но вопрос стоит о сборной России, где должны выступать люди, которые могут положить на алтарь Отечества даже кусочек своего здоровья», - приводит слова Плющева Sportsdaily.

Добавим, что в присутствии Панарина сборная России не уезжала с наград чемпионата мира и завоевала две бронзовые и одну серебряную медали.

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