Барков - о Гусеве: Никита хорошо читает игру на льду, нужно лишь под него открыться

«Гусев, действительно, очень опытный игрок. Никита очень хорошо читает игру на льду, тебе просто нужно открыться для него, и его пас найдет тебя», – приводит слова Баркова журналист Дэвид Дворк в своем твиттере.

Гусев перешел по ходу сезона из «Нью-Джерси» во «Флориду». 28-летний россиянин провел за «пантер» четыре встречи, в которых отдал две результативные передачи. В составе «дьяволов» Никита сыграл в текущем сезоне 20 матчей, имея в активе 5 (2+3) очков.

На данный момент «Флорида» занимает второе место в таблице Центрального дивизиона.