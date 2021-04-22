Еременко продлил контракт с «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о подписании нового соглашения с ветераном команды Александром Еременко.

По информации пресс-службы «бело-голубых», контракт с 41-летним вратарем подписан на один год. Еременко повторит рекорд клуба по количеству сезонов за команду, который принадлежит Валерию Васильеву и Александру Мальцеву. Два легендарных хоккеиста провели за команду 17 лет.

В текущем сезоне голкипер провел 26 матчей, в которых одержал 16 побед Еременко сделал четыре шатаута, отражая 93,6% бросков.