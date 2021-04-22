Игорь Никитин: Тяжелая игра, готовимся дальше

«Каждая игра – это новая жизнь. Мы продолжали делать то, что хотим делать. Никаких специфических слов не было. Тяжелая игра, готовимся дальше.

Мамин готовился уже сегодня. Надеемся, что он сыграет в следующем матче. Что касается двух удалений Робинсона за выброс шайбы, то второго не было, а первое – всякое случается. Оставили в атаке двух легионеров, потому что Мамин не играл. Действительно, Попов достойно его заменил. Эта тройка уже готовая. Саня – опытный игрок, он уже со многими поиграл. Я еще раз повторюсь, что они два года назад уже играли вместе. Они и в том сезоне играли и в ходе плей-офф.

Не готов пока сказать, вернется ли Мамин в это звено. Нужно все проанализировать», - приводит слова специалиста КХЛ.

Напомним, ЦСКА выиграл третий матч финальной серии Кубка Гагарина у омского «Авангарда» со счетом 2:1 и вышел вперед в серии с аналогичным результатом.

Четвертый матч состоится 24 апреля в Балашихе.