Боб Хартли: В большинстве нужно быть более продуктивными и слаженными

«Не знаю, почему Грубец так сыграл в эпизоде со вторым голом. То ли он споткнулся, то ли пытался так отразить шайбу.

Конечно, мы расстроены такой концовкой и результатом. Ребята хорошо старались и выкладывались, но все свелось к одному моменту. В целом плотный матч, боевой, как и все в этой серии. Обидное поражение. В большинстве нужно быть более продуктивными и слаженными.

У Семенова повреждение, он не смог закончить матч. Его состояние сейчас пока неизвестно», - цитирует наставника омичей КХЛ.

Напомним, в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина омский клуб в Балашихе уступил ЦСКА со счетом 1:2.

Счет в серии стал аналогичным в пользу армейцев.