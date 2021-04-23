«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в серии буллитов, Кузнецов стал автором победного броска

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» – «Вашингтон Кэпиталз» завершился победой гостевой команды – 0:1 Б.

Отметим, что автором победного буллита стал российский форварда Евгений Кузнецов. Его одноклубник голкипер Илья Самсонов оформил шатаут, отразив все 26 бросков по своим воротам. Защитник Дмитрий Орлов провел на льду 22 минуты 36 секунд, однако голевыми действиями не отличился. Форвард Александр Овечкин отыграл 17 минут 18 секунд, нанеся четыре броска в створ.

Вратарь «островитян» Семен Варламов записал на свой счет 28 отраженных бросков.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 64 очка. «Айлендерс» идет на третьей строчке с 63 очками.

25 апреля команды проведут между собой еще один матч.