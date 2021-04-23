«Рейнджерс» дома уступил «Филадельфии», Панарин отличился заброшенной шайбой

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел домашнее поражение от «Филадельфии Флайерз» (2:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Джеймс ван Римсдайк, оформивший дубль на 36-й и 51-й минутах игры. Еще один гол забил Якуб Ворачек (55). Российский защитник Иван Проворов отличился двумя результативными передачами, отыграв в общей сложности 22 минуты 18 секунд.

Клуб из Нью-Йорка ответил точными бросками Брендана Смита (10) и Артемия Панарина (59). Голкипер Игорь Шестеркин отразил 33 броска из 36 возможных. Форварды Павел Бучневич и Виталий Кравцова не стали авторами голевых действий своей команды, проведя на льду 19 минут 21 секунду и 10 минут 14 секунд соответственно.

«Филадельфия» набрала 49 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Рейнджерс» идет на пятой строчке с 52 очками.

24 апреля клубы вновь сыграют между собой.