Шайба Гурьянова не помогла «Далласу» уйти от поражения в матче с «Детройтом»

«Даллас Старз» крупно уступил «Детройт Ред Уингз» (3:7) в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победившей команды четыре шайбы забросил Якуб Врана (10-я, 27-я, 51-я и 56-я минуты). По шайбе записали на свой счет Люк Гленденинг (16), Рихард Паник (20) и Сэм Ганье (59). Российские нападающие Евгений Свечников и Владислав Наместников провели на льду 12 минут 59 секунд и 15 минут 56 секунд соответственно, однако они не смогли отличиться голевыми действиями.

У соперника шайбы забросили Радек Факса (23), Джо Павелски (33) и Денис Гурьянов (54). Голкипер Антон Худобин был заменен после первого периода – он пропустил три гола после девяти нанесенных бросков по своим воротам.

«Даллас» прервал свою четырехматчевую победную серию в чемпионате и с 50 очками занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Детройт» с 41 очками располагается на седьмой строчке.

25 апреля клубы сыграют между собой еще раз.