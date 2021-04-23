«Колорадо» переиграл «Сент-Луис» и гарантировал себе место в плей-офф, на счету Тарасенко ассист

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» – «Колорадо Эвеланш» завершился победой гостевой команды со счетом 4:2.

У победителей шайбы забросили Андре Бураковски, оформивший дубль на 27-й и 52-й минуте, а также Брэндон Саад (20) и Пьер-Эдуар Белльмар (59). Российский форвард Валерий Ничушкин провел на льду 17 минут 59 секунд – его коэффициент полезности составил «+1».

В составе проигравшей команды два гола забил Джейден Шварц (4, 54). Нападающий Владимир Тарасенко отыграл 16 минут 50 секунд и записал на свой счет голевой пас. Защитник Иван Барбашев не отличился результативными действиями, сыграв 13 минут 29 секунд.

Благодаря сегодняшней победе, «Колорадо» обеспечил себе участие в плей-офф НХЛ. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 66 очков. «Сент-Луис» с 44 очками идет на пятой строчке.

24 апреля между командами состоится еще один матч.