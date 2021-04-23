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23 апреля 07:40
автор: Владислав Корегин

«Айлендерс» – «Вашингтон». Самсонов стал первой звездой встречи, Варламов – 2-й, а Кузнецов – 3-й

«Кэпиталз» лидируют в таблице Восточного дивизиона.

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:1 Б).

Отметим, что звездами матча стали исключительно российские хоккеисты. Первой звездой был признан голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов, отразивший все 26 бросков.

Вторым стал вратарь «островитян» Семен Варламов, который также записал на свой счет шатаут (28 сейвов).

Тройку лучших замкнул нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов – своим точным броском в серии буллитов форвард принес победу команде.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 64 очка. «Айлендерс» идет на третьей строчке с 63 очками.

25 апреля команды проведут между собой еще один матч.

источник: NHL (НХЛ)
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