«Оттава» победила «Ванкувер» в гостевой встрече, Зайцев отличился голевым пасом

«Оттава Сенаторз» в гостях уверенно обыграла «Ванкувер Кэнакс» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Голами отличились Тим Штюцле (10-я минута), Дрейк Батерсон (16) и Коннор Браун (59). Российский защитник Никита Зайцев провел на льду 22 минуты 30 секунд и записал на свой счет голевую передачу. Еще один игрок обороны «сенаторов» Артем Зуб отыграл 19 минут 12 секунд – его коэффициент полезности составил «+1». Форвард Евгений Дадонов не отличился результативными действиями, сыграв 12 минут 21 секунду.

«Оттава» одержала третью победу кряду и набрала 38 очков, расположившись на седьмом месте в турнирной таблице Северного дивизиона. «Ванкувер» с 40 очками идет на шестой строчке.

25 апреля команды проведут между собой еще одну игру.